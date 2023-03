Parte ’Estate a Sarzana’ Musica, fiere e cultura in 150 appuntamenti "Turismo tutto l’anno"

di Elena Sacchelli

Si chiama ’Estate a Sarzana’, ma il titolo potrebbe...trarre in inganno. La ricca programmazione degli oltre 150 eventi (tra mostre, concerti, festival, spettacoli, fiere, seminari e molto altro ancora) in programma in città, parte infatti già da questo fine settimana e arriva sino alla fine di ottobre. Destagionalizzare gli eventi e rendere Sarzana attrattiva per turisti e visitatori 365 giorni all’anno: questo l’obiettivo che l’amministrazione Ponzanelli ha perseguito sin dal suo insediamento (giugno del 2018) e che, ormai giunta a fine mandato, è riuscita a raggiungere. "Il numero di eventi che quest’anno avranno luogo a Sarzana è davvero impressionante – ha commentato il primo cittadino Cristina Ponzanelli – E se siamo riusciti a mettere in piedi un cartellone che conta così tanti eventi di varia natura, colore e stampo, è grazie all’attenzione che abbiamo sempre rivolto ai bandi che ci hanno consentito di poter contare su dei finanziamenti cospicui da destinare alla cultura, altrimenti impensabili per un Comune".

Il riferimento è ai 187 mila euro ottenuti dal Ministero dell’Interno per promuovere e rilanciare il patrimonio artistico sarzanese, e ai 100mila euro intercettati dal Ministero della Cultura per valorizzare l’archivio storico comunale è lampante. Ma andiamo a vedere quali sono alcune delle iniziative in programma nelle prossime settimane a Sarzana. Sabato 25 marzo, alla Fortezza Firmafede, si svolgerà la seconda edizione del Festival ’Donne e scienza’. Una giornata di divulgazione e dibattito in cui Amalia Ercoli Finzi (prima donna in Italia a laurearsi in Ingegneria aeronautica, nonché nota ingegnere aerospaziale e ricercatrice) la direttrice dell’Istituto di Astrofisica spaziale e Fisica cosmica di Milano Patrizia Caraveo, e Gabriella Grieson, fisica, scrittrice e divulgatrice scientifica, insieme ad altre relatrici intratterranno l’uditorio a partire dalle 10,30 di mattina. L’1 e il 2 aprile, l’atrio e la sala consigliare di palazzo Roderio diverranno invece la sede della Fiera del wedding e delle cerimonie, una vera e propria esposizione in cui tutte le attività coinvolte nella realizzazione di cerimonie avranno una rappresentanza.

Tra i tantissimi eventi già calendarizzati per i prossimi mesi, che comunque verranno via via integrati con alcune novità, c’è il concerto di Gabry Ponte fissato per il 15 giugno allo stadio Miro Luperi, il Moonland che si svolgerà dal 15 al 26 luglio in piazza Matteotti e la Soffitta nella Strada e la Calandriniana che riempiranno di colori e bellezza il centro storico cittadino dal 5 al 20 agosto. Confermata, anche se non ancora calendarizzata, la Mostra di Antiquariato, che pur rimanendo all’interno degli spazi della Fortezza Firmafede, non sarà più confinata alla sola galleria espositiva, ma verrà arricchita e ampliata rispetto allo scorso anno.