Parco giochi del Pilota. Pronto a rifarsi il look

Panchine, cestini portarifiuti e nuovi giochi per bambini. Le frazioni di Ameglia si stanno rifacendo il look partendo da quelli che potrebbero sembrare dettagli ma in fondo rappresentano la quotidianità per famiglie e bambini oltre che un biglietto da visita. Dopo aver sostituito nelle scorse settimane le vecchie panchine ammalorate ai giardini di Fiumaretta sulla lungofiume verrà riqualificato il parco giochi del Pilota , il più piccolo di fronte all’ufficio della Capitaneria di Porto in piazza Pertini e quello della frazione del Cafaggio. Operazione per la quale il Comune ha stanziato oltre 100 mila euro. Nelle aree verdi di Fiumaretta la ditta Macagi di Cingoli sta posizionando scivoli, altalene, reti e gabbie per arrampicarsi, tappeti antitrauma e la stessa operazione verrà eseguita nell’area verde del Cafaggio a cura della ditta Benito. Ai giardini della frazione saranno sistemate due altalene, un paio di percorsi ad ostacoli di diverse difficoltà, tre casette rialzate dotate di scivoli e nascondigli e un gioco inclusivo per agevolare l’utilizzo ai disabili. Oltre alla dotazione dei nuovi giochi le zone saranno illuminate con nuovi e meno dispendiosi sistemi al led e dotate di impianto di videosorveglianza.