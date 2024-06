Contrordine, si riapre. Il parcheggio è libero, niente vincoli alla sosta

Sarzana, 23 giugno 2024 - Speriamo almeno che la fatica venga ripagata da una bella giornata di sole e che gli appassionati del mare possano trascorrere una domenica tranquilla. E magari possano tornare anche quei turisti costretti l’altra mattina a lasciare in tutta fretta la spiaggia libera di Marinella per dover spostare la macchina lasciata in sosta al parcheggio e consentire così agli uomini della Guardia di Finanza e della polizia municipale di Sarzana di porre i sigili ai 25 mila metri quadri del parcheggio a pagamento di proprietà della Marinella spa. Dopo un venerdì di riunioni frenetiche ieri il sindaco Cristina Ponzanelli ha firmato l’ordinanza di revoca del sequestro amministrativo dei terreni tenendo conto della necessità urgente di garantire un servizio all’utenza tenendo conto dell’afflusso di bagnanti sia nel pomeriggio di ieri che nella giornata odierna. Dopo aver prodotto il documento l’area di sosta è stata riaperta dal personale dell’ufficio tecnico accompagnato dagli agenti della polizia locale. E’ stato così affisso il cartello con la dicitura "parcheggio libero non custodito" e cancellato il tariffario indicante il costo dell’ingresso. In attesa dei prossimi sviluppi.

"Dato che – si legge nel provvedimento – l’affluenza può causare disordini ed emergenze di ordine pubblico connesse alla ricerca esasperata delle aree di sosta, con potenziali gravi rischi per la pubblica incolumità si ordina l’immediata rimozione di ogni ostacolo alla libera e gratuita fruibilità delle aree di seguito indicate ai fini della sosta, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi legittimanti".

La chiusura era scattata a seguito dell’accertamento della mancata Scia ovvero della segnalazione cer tificata di inizio lavori che ha fatto scattare il sequestro dell’area e la sanzione di 700 euro alla Marinella spa in liquidazione. Documentazione che dovrà adesso essere prodotta ma fino a quel momento il parcheggio capace di contenere almeno 400 automobili di fronte alla spiaggia libera di Marinella resterà libero e gratuito. La prima cittadina Cristina Ponzanelli ha commentato la vicenda. "Non entriamo nel merito dei contenziosi tra privati – ha spiegato la sindaca – ma questi non possono e non devono pregiudicare gli interessi pubblici o mettere in pericolo l’ordine pubblico. Con i dirigenti abbiamo redatto questi atti, ordinando l’apertura immediata dei parcheggi necessari a un accesso in sicurezza a Marinella. Grazie alla Prefettura della Spezia, agli uffici comunali, alla polizia locale, alla Guardia di Finanza e a tutte le forze dell’ordine per l’essenziale supporto offerto in ogni momento".

Immediata la reazione politica arrivata da Marco Lorenzo Baruzzo segretario del Partito Democratico. "Una soluzione necessaria ma tardiva. E imposta dal disinteresse e dall’approssimazione che la giunta ha dimostrato negli ultimi mesi. Avevamo purtroppo previsto già rima di Pasqua che la mancanza di parcheggi avrebbe pregiudicato l’avvio della stagione estiva ma diversi esponenti della maggioranza hanno sempre risposto decantando le portentose iniziative dell’amministrazione comunale. Adesso ci aspettiamo una serena autocritica".