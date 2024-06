Il caos parcheggi a Marinella. “Problema trascurato da anni, la sindaca ha strumenti per agire”

Sarzana (La Spezia), 19 giugno 2024 – Sul caos parcheggi a Marinella e sulla valanga di multe, che a partire dallo scorso week end, stanno continuando ad essere emesse dalla Polizia Locale anche nelle giornate di lunedì e martedì, che continua a sanzionare le auto parcheggiate in divieto di sosta sulla litoranea e quelle nella via di accesso alla Turbina, interviene Franco Musetti, consigliere del Partito democratico. "Le criticità sui parcheggi pubblici erano già evidenti quando nel 2020 è stato approvato il piano spiagge, strumento pianificatorio che si sta rivelando fallimentare, a seguito delle osservazioni della Regione – ha spiegato il consigliere dem –. In quel momento ci si poteva e doveva porre il problema, invece l’amministrazione Ponzanelli ha preferito girare la testa dall’altra parte. Ora quello che avevamo previsto si sta tristemente verificando".

A detta del consigliere di opposizione la giunta "troppo concentrata sullo scaricabarile" si troverebbe oggi a dover affrontare "in corsa e senza polso" un problema ignorato per troppo tempo che sta causando confusione generale oltre che evidenti malumori e disagi per l’utenza. "Ci sono aree private che possono diventare aree di sosta libera e gratuita, o per lo meno a pedaggio calmierato? – incalza quindi il consigliere Franco Musetti –. Il sindaco faccia ricorso agli strumenti contingibili e urgenti che la legge mette a disposizione e ordini di garantire la libera fruibilità di queste aree nei momenti di maggiore afflusso, per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica, data l’insufficiente disponibilità di parcheggi".

Secondo il consigliere Musetti sarebbe stata proprio la scelta dell’amministrazione comunale "di non governare e non regolare in alcun modo la situazione" ad aver creato le condizioni che stanno determinando la confusione e l’insofferenza che si sta riscontrando in questi giorni a Marinella. "La possibilità di intervenire a tutela della fruibilità e della qualità urbana rientra negli ambiti di intervento del primo cittadino – ha proseguito –. Così è stato fatto nel 2019 e prima ancora, così si deve tornare a fare in circostanze rese eccezionali dall’inconcludenza dell’amministrazione". E ha concluso: "Se questi gravi disagi vengono avvertiti a metà giugno e con un tempo incerto, che cosa potrà accadere nel pieno della stagione estiva? Cittadini, operatori e turisti stanno aspettando e meriterebbero delle risposte chiare".