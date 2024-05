Nuovi parcheggi a Fiumaretta: concessa l’area ex Labornaves in comodato gratuito al Comune

Ameglia (La Spezia), 24 maggio 2024 – Il problema dei parcheggi sulla via del mare ha anticipato l’arrivo dell’estate. L’installazione dei divieti di sosta sulla Litoranea sia nel versante sarzanese che in quello amegliese ha di fatto tolto centinaia di posti auto liberi per i bagnanti diretti alle spiagge di Marinella e Fiumaretta. A correre ai ripari ci ha intanto pensato il Comune di Ameglia trovando uno spazio idoneo per la sosta all’interno della frazione marinara di Fiumaretta. Un ex cantiere navale da diversi anni in disuso diventerà nell’ormai imminente estate un parcheggio capace di ospitare, gratuitamente, oltre un centinaia di vetture. Un piccolo ma significativo passo avanti per dare una risposta ai frequentatori di spiagge e scogliere che, al di fuori dei parcheggi collegati agli stabilimenti privati, faticheranno non poco a trovare spazi di sosta non a pagamento.

La risposta del Comune di Ameglia è stata possibile grazie al comodato d’uso dell’area ex Labornaves in via Ratti a Fiumaretta ottenuto dalla società Verde Marina di Carrara. L’ex cantiere navale dismesso e utilizzato soprattutto per lo stoccaggio temporaneo del materiale ligneo recuperato dalle spiagge in attesa di trasferirlo nelle apposite aree di smaltimento è al centro di un progetto di riqualificazione da parte della società amministrata da Lorenzo Lepore. L’area è stata concessa in comodato gratuito fino al 30 settembre con possibilità di proroga. "Ringrazio sinceramente - ha spiegato il sindaco Umberto Galazzo - i rappresentanti della società per la sensibilità dimostrata. Alla nostra richiesta hanno risposto positivamente senza esitazioni e il fatto che il piazzale venga concesso a titolo gratuito è davvero molto importante. L’utilizzo provvisorio di questa area a parcheggio pubblico gratuito non custodito, ci permetterà di dare una prima risposta al problema della carenza dei posti auto a Fiumaretta". Il Comune prcederà a alcuni interventi per adibire il piazzale in spazio di sosta, ricavando almeno 130 stalli.

«Alla richiesta presentata dal Comune - spiega Lorenzo Lepore amministratore unico di Verde Marina srl - è stato naturale rispondere positivamente considerato il problema della carenza di posti auto. Crediamo fortemente nelle potenzialità di questo territorio sul quale abbiamo deciso di investire e ci fa enormemente piacere contribuire a risolvere, seppur provvisoriamente, una grossa difficoltà".