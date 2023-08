La rassegna off parallelaMente: viaggio nella “Meravigliosa Natura”. Protagonisti gli artisti del territorio

Sarzana, 26 agosto 2023 – Tutto pronto per la 10ª edizione di parallelaMente che anticiperà, da mercoledì 30 agosto a venerdì 1 settembre, la 20ª edizione del Festival della Mente. Si tratta della rassegna off del Festival, dedicata al lavoro degli artisti e delle artiste del territorio, promossa dal Comune di Sarzana e dalla Fondazione Carispezia con il coordinamento di Orianna Fregosi, storica dell’arte e operatrice culturale.

La Meraviglia, tema del Festival della Mente 2023, declinato in Meravigliosa Natura, ha ispirato le proposte artistiche e gli interventi site specific della nuova edizione di parallelaMente. Lo sguardo – spiegano gli organizzatori – è rivolto alla natura che quotidianamente accoglie e circonda la presenza umana: "Il rapporto tra natura ed essere umano diventa un fil rouge che si dipana lungo un percorso tra le principali strade e piazze del centro storico per riscoprire quella meraviglia, patrimonio collettivo da tutelare e preservare, che spesso rimane ai margini della nostra percezione".

Il programma è articolato in aree tematiche: arti visive, arti performative, teatro di narrazione, musica e, novità di quest’anno, parallelaMente Kids, eventi dedicati ai più piccoli e pensati in collaborazione con Francesca Gianfranchi, curatrice del programma bambini e ragazzi del Festival della Mente.

«Saranno nove – prosegue la nota – le mostre diffuse, un itinerario visivo tra installazioni fotografiche (in palazzi del centro storico e in spazi cittadini ma anche outdoor per valorizzare aree esterne della città), progetti multimediali immersivi per entrare in stretta connessione con la natura e interventi site specific costruiti in spazi storici come l’Antico lavatoio". Undici gli eventi suddivisi nelle tre serate.

"Un’offerta culturale tra performance ispirate ai protagonisti dell’arte contemporanea, come Joseph Beuys e Ana Mendieta, reading teatrali attraverso i quali si esploreranno le tematiche della Grande Dea Natura, fino all’invenzione della Bagiua ligure, azioni performative in strada, passeggiate cittadine alla scoperta dell’etnobotanica, conferenze “seriamente comiche” per sorridere, ma anche riflettere sulle conseguenze delle azioni dell’uomo sulla natura. Fino a indagare, attraverso la musica, gli istinti naturali, un’estemporanea di pittura e musica improvvisata, per concludere con il concerto di venerdì alle 22.30 nel Fossato della Fortezza Firmafede, un viaggio tra dolci melodie e suoni elettronici".

L’immagine scelta per parallelaMente 2023, con il contributo grafico di Michela Brondi, è dell’artista Dania Gannai, Framura 2015: "La fotografia proietta all’interno della tematica, una fitta boscaglia che, nella sua meravigliosa manifestazione, appare rifugio per gli uomini ma allo stesso tempo protezione dalla stessa presenza umana".

Anna Pucci

Elena Sacchelli