Paola Sisti confermata per il secondo mandato

Santo Stefano Magra (La Spezia) 4 ottobre 2021 - Vittoria netta per il sindaco uscente Paola Sisti. Non c’è stata partita nella corsa elettorale al Comune di Santo Stefano Magra che ha visto trionfare la coalizione che ha messo insieme gran parte delle forze di sinistra. Nulla da fare invece per il principale antagonista Emanuele Cucchi sostenuto da una coalizione di centrodestra che ha visto unirsi Cambiamo, Lega, e Fratelli d’Italia. Entra in consiglio, in minoranza, anche Luciano Mondini il candidato della lista civica impegnata nella tutela dell’ambiente. Delle cinque liste sono rimasti fuori dai giochi quelle di Alberto Monticelli, centrodestra, e Pierpaolo Venturini del Partito Comunista Italiano.