Oro nei 100 metri paralimpici. Bravissima Giulia Spagnoli

Giulia Spagnoli, studentessa della 3D del liceo scientifico Parentucelli Arzelà di Sarzana, ha trionfato ai campionati italiani studenteschi di Pescara, conquistando il primo posto nei 100 metri paralimpici. La giovane atleta ha segnato un tempo di 16”92, un risultato straordinario che riflette il suo impegno e la sua determinazione. La vittoria di Giulia è un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità scolastica dell’Istituto Superiore Parentucelli Arzelà, diretto da Generoso Cardinale, che ha sempre sostenuto e incoraggiato i propri studenti nello sport e nello studio. Il suo successo non è la sola prestazione di rilievo degli studenti sarzanesi saliti sugli scudi a Pescara grazie all’ottavo posto di Brenda Ngo Nkot (classe 2 L turistico) nel getto del peso con la misura di 12,26 e al decimo di Andrea Campani (classe 1 A marketing) con la misura di 1,83 metri. Grande soddisfazione anche per la docente di scienze motorie Sara Conti, allenatrice e accompagnatrice dei ragazzi del Parentucelli Arzelà che hanno gareggiato con i colori della rappresentativa ligure contro tanti giovani atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia.