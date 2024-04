Obiettivo ’FaRete’. Primo incontro

Primo appuntamento stamani, con il nuovo progetto ’FaRete, un dialogo tra il servizio sociale e le famiglie’ che proseguirà con diversi incontri organizzati nei prossimi mesi in varie zone del territorio di Luni. La prima uscita del percorso è in programma alle 10 nella sala del consiglio comunale in municipio a Luni dal titolo "Il servizio sociale, le istituzioni e le associazioni del territorio" vedrà relatori il sindaco Alessandro Silvestri, l’assessore ai servizi sociali Patrizia De Masi, le assistenti sociali dell’ente Annalisa Pinelli e Rebecca Fresco. Per la cooperativa Lindbergh saranno presenti il presidente Ciro Picariello, Marinagela Manuguerra, Ilaria Del Padrone, Isabella Pennè. Per la cooperativa Consorzio Blu le operatrici referenti Livia Menconi e Simona Tonelli quindi Tamara Bertone (Cooperativa Gulliver), Chiara Castagna (Auser Luni) e Giovanna Minucciani (Caritas Luni).