"Nuove Dimissioni in Vista per il Gruppo di Sarzana Protagonista?"

Per il gruppo di Sarzana Protagonista, che in consiglio comunale ha tre rappresentanti, nell’aria ci sono nuove dimissioni? "Al momento no – dice Guccinelli –, in futuro non so dirlo, ma le squadre nel tempo possono anche cambiare i giocatori". Fra gli obiettivi della neonata associazione oltre a portare avanti la voglia di lavorare per la città riscontrati nel periodo di campagna elettorale, c’è anche rafforzare il ruolo dell’opposizione, grazie a istanze e proposte che verranno raccolte. "Fino ad ora è mancata questa struttura di supporto – ha aggiunto Matteo Tiberi – ma adesso lavoreremo ancora di più. A mancare nell’amministrazione è sicuramente un ragionamento sullo sport. Siamo tutti fieri degli straordinari risultati dell’Hockey, ma se un bambino volesse pattinare?". Sotto accusa anche la questione ambientale, promossa dall’amministrazione soltanto sulla carta: dalla situazione del percorso del Canale Lunense, all’abbandono dei Bozi di Saudino, immenso patrimonio naturalistico che meriterebbe di essere valorizzato e che invece è preda di degrado assoluto. E.S