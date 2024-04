Nuova rotatoria di Bottagna: "Merito della collaborazione tra Comune, Regione e Anas"

"Lavoro costante di collaborazione tra Comune di Vezzano e Regione". Il sindaco Massimo Bertoni interviene sulla rotatoria di Bottagna, di cui è prossimo l’inizio dei lavori, ricordando i frequenti rapporti intercorsi per arrivare a una infrastruttura che garantisse la sicurezza: "Una collaborazione – polemizza, chiaramente all’indirizzo del capogruppo della Lega, Jacopo Ruggia – che invece non è mai esistita con i consiglieri comunali di minoranza che, nei cinque anni del mandato in scadenza, hanno sempre pensato a fare selfie e video di proteste strumentali e inutili, senza mai articolare uno straccio di proposta in nessun campo, tantomeno hanno mai partecipato alla soluzione del problema dell’incrocio di Bottagna".

Il crocevia in questione è problema annoso con tasso di incidentalità altissimo. "A seguito delle nostre puntali e periodiche comunicazioni a Anas, Provincia e Regione – spiega Bertoni –, siamo stati convocati dall’assessore alla viabilità della Regione Giacomo Giampedrone a maggio 2023". Nell’incontro – presenti rapprentanti di Anas, Regione, Provincia e Studio tecnico di Milano – vennero proposte due alternative ma nel corso della discussione la soluzione diventò una: la realizzazione della rotatoria. Il progetto preliminare è stato presentato dall’assessore Giampedrone e da Anas, alla presenza della giunta comunale e dei giornalisti: "Nessun consigliere comunale di minoranza era presente in quell’occasione – precisa Bertoni –, al contrario di quanto sbandierato sugli organi di informazione. L’impegno del Comune si è concretizzato nello studio per creare una delimitazione del centro abitato di Bottagna idonea alla realizzazione della rotatoria, favorendo inoltre le comunicazioni tra Anas e i proprietari dei terreni coinvolti. Ringraziamo pertanto Regione Liguria nella persona dell’assessore Giampedrone e i vertici Anas, auspicando che i lavori inizino al più presto. Ci teniamo a sottolineare che il rapporto tra il nostro Comune e Regione è sempre stato improntato su rispetto e collaborazione".

Cristina Guala