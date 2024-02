Numeri e orari per contattare il “maggiordomo di quartiere”

Un aiuto per chi ha difficoltà concrete nel conferire i rifiuti. Si aggiunge anche questo ai compiti del “Maggiordomo di quartiere”, servizio recentemente attivato nel Comune di Sarzana e rivolto ad anziani soli, persone con difficoltà motorie che hanno problemi a recarsi alle isole ecologiche del centro storico, o a usufruire della raccolta porta a porta nelle frazioni. "È un servizio a cui tenevo molto – ha spiegato l’assessore con delega ai rifiuti Luca Ponzanelli – e per cui devo ringraziare l’assessore regionale alle politiche sociali Giacomo Giampedrone e l’assessore alle politiche sociali Sara Viola, con cui la collaborazione è totale. Unire sociale e decoro è molto importante. Da oggi non c’è più motivo per conferire i rifiuti in modo sbagliato perché, come è doveroso, tendiamo la mano a chi è in difficoltà. Basta una telefonata e qualcuno accorrerà in loro aiuto". Si ricorda che lo sportello di Sarzana è collocato nei locali dell’ex Tribunale in Piazza Ricchetti. Per qualsiasi informazione il Comune invita la cittadinanza a contattare gli operatori al 389 8728569 o di mandare una mail a [email protected], il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Il maggiordomo aiuta i cittadini anche in attività come portare a termine una pratica amministrativa, ritirare pacchi, pagare bollette e bollettini, piccole manutenzioni domestiche e in tante altre incombenze quotidiane.

E.S