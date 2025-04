Fine settimana con la Fiera delle nocciole. Dj e non solo per la notte bianca di Primavera

Sarzana, 1 aprile 2025 – Oltre duecento bancarelle, croccante, dolciumi vari, ma anche musica sino a tarda notte. La Fiera delle Nocciole, tradizionale appuntamento cittadino in programma per le giornate di sabato, domenica e lunedì, porta con sé la prima delle notti bianche di Sarzama. Un appuntamento da non perdere per residenti, turisti e visitatori che questo sabato sera fino a tarda notte potranno vivere una città animata da dj set e musica live, lungo un itinerario musicale per tutti i gusti che interesserà le vie della Pace, Gori e Bonaparte oltre alle Piazze San Giorgio, De Andrè, Garibaldi, Firmafede e Calandrini. Di fatti proprio in quest’ottica l’amministrazione Ponzanelli ha concesso, a titolo gratuito, il suolo pubblico alle attività aderenti, oltre a autorizzare in deroga il limite orario per la musica fino alle 2 di notte.

La Notte bianca di Primavera rientra tra le iniziative selezionate da Sarzana Commercial, il calendario di eventi commerciali che racchiude oltre 50 appuntamenti sino al mese di ottobre. “Un appuntamento serale nuovo - dichiara l’assessore al commercio Luca Ponzanelli - che si accompagna alla Fiera delle Nocciole e che apre la bella stagione. Una serata piena di musica, divertimento e shopping e da cui ci aspettiamo un buon riscontro di pubblico”. A prendere parte attiva all’iniziativa saranno oltre dieci bar del centro che per l’occasione presenteranno dei cocktail a tema e proporranno buona musica. Inoltre le attività commerciali del centro storico, osserveranno l’apertura straordinaria in orario serale per consentire ai visitatori di poter godere della città a 360 gradi.

Proprio in quest’ottica, sabato sera in occasione della Notte bianca di primavera, la mostra dedicata a Giorgio De Chirico in Fortezza Firmafede rimarrà aperta in via straordinaria fino alle 22. Il giorno successivo, domenica, l’apertura resterà invariata dalle 10 alle 19, mentre lunedì 7 aprile, in occasione del fierino, non verrà rispettato il giorno di chiusura e la mostra sarà visitabile dalle 10 alle 19.

Come già anticipato quella in programma per sabato sera, sarà soltanto la prima delle notti bianche pensate per rivitalizzare la Sarzana by night. Di fatti, sono state già calendarizzate anche le date del 20 giugno, in cui una notte bianca sancirà l’inizio dell’estate e quella del 21 luglio, per celebrare il compleanno di Sarzana. Prevista una quarta notte bianca, il 13 settembre, per salutare la bella stagione e cedere il passo all’autunno.

Elena Sacchelli