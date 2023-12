"Non Vi Odio": Un Romanzo sui Cambiamenti Climatici in Italia

Come i cambiamenti climatici modificheranno l’Italia: è questo il tema centrale del romanzo “Non vi odio” che Eleonora Scali, con il patrocinio del Comune di Sarzana, presenterà alla biblioteca civica Martinetti oggi alle ore 18. Nel libro l’autrice non presenta un futuro distopico dai toni apocalittici, ma un’ipotesi realistica di come potrebbe presentarsi l’Italia nell’anno 2042, sia a livello climatico che politico e sociale. Su questo sfondo si svolge la storia di Isa, una ventenne di origini italiane cresciuta a Dubai. Un orribile segreto di famiglia la costringe a recarsi a Milano. Ciò che scoprirà, cambierà per sempre la sua vita e quella di chi la circonda.