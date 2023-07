Nido e scuola dell’infanzia Rodari Appaltati i lavori per l’ampliamento Un investimento da 300 mila euro

Sarà la società New Era Costruzioni Srl a realizzare la nuova area funzionale di collegamento fra scuola dell’infanzia e servizio educativo 0-3 anni della scuola Rodari: l’impresa si è aggiudicata infatti l’appalto da circa 350 mila euro bandito dal Comune di Santo Stefano di Magra. Una procedura negoziata a cui erano stati invitati sei operatori ma solo in tre hanno risposto: Edilizia Verici, New Era Costruzioni e Consorzio Stabile Opera Scarl. La New Era Costruzioni si è aggiudicata l’appalto con un ribasso d’asta di circa il 22 per cento per un importo dei lavori messi a gara finale di 277.624 euro a cui vanno aggiunti l’Iva, gli oneri e altre somme non soggette a ribasso d’asta.

Ma di quale intervento stiamo parlando? In pratica si tratta di un ampliamento del plesso scolastico già attivo attraverso la creazione di una nuova sala polifunzionale di collegamento fra i due poli esistenti all’interno della stessa area di proprietà comunale, sito in fregio a piazza Cerri in località Ponzano Belaso. L’area ospita i due edifici scolastici adibiti a scuola dell’infanzia ’Gianno Rodari’ e ad asilo nido ’Il Castello Magico’ che, grazie al progetto, auspicano di diventare il polo scolastico d’infanzia per l’intero territorio comunale: su una superficie complessiva di 4.700 metri quadrati, infatti, l’ampliamento sarà di 180 metri quadrati componensto di due collegamenti ed uno spazio comune centrale. Le piante presenti nel giardino per la maggior parte saranno mantenute.

L’intervento consiste pertanto in un ampliamento composto da una volumetria di collegamento tra le due strutture esistenti scuola d’infanzia e servizio educativo 0-3 anni proponendo la realizzazione di uno spazio comune di approfondimento dell’intersezione tra relazione educativa ed apprendimento nelle diverse fasi di crescita del bambino. Un nuovo spazio polifunzionale dove giocare e fare esperienze pedagogiche, facendo incontrare qui bambini di diverse età e genitori. La sala avrà una forma circolare, un padiglione su unico livello aperto verso il giardino con due corridoi coperti che danno alle altre due strutture. All’interno della sala polifunzionale è prevista la presenza di un doppio servizio igienico a servizio degli utenti.