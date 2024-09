Niccolò “Riccio” Ricciardi, classe 2003, sul podio della Capri-Napoli

C’è anche uno spezzino sul podio dell’edizione 2024 della leggendaria sfida Capri-Napoli, 36 chilometri di competizione entrata nella storia del nuoto in acque libere, la più affascinante delle maratone del mare. Si tratta di Niccolò Ricciardi, classe 2003, che ha coperto la lunga distanza in 6h16’47’’ dietro al vincitore ex aequo, Alessio Occhipinti e Giuseppe Ilario, entrambi arrivati al traguardo in 6h15’45’’.

Insomma una tripletta tricolore, con i primi due fondisti in forza alle Fiamme Oro, mentre Ricciardi è portacolori della sezione spezzina della Superba Nuoto, che ne festeggia l’exploit con grande entusiasmo. Un risultato fondamentale, per lui, che per la prima volta va a podio in una competizione internazionale in cui hanno gareggiato atleti cechi, brasiliani, portoghesi, canadesi, argentini, australiani, cileni, peruviani, statunitensi e nord macedoni.

“Riccio”, come lo chiamano amici e compagni, è allenato da Simone Menoni coadiuvato da Lorenzo Martini; per il suo tecnico, si tratta del terzo atleta da lui seguito che scrive la storia della Capri-Napoli, dopo le vittorie di Francesco Ghettini che spezzò un digiuno degli atleti italiani lungo 46 anni e Andrea Bianchi. Un risultato lusinghiero per Menoni, unico ad avere all’attivo questo record.

