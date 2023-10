"Nessuna sfiducia a Sergiampietri"

Il direttivo cittadino di Forza Italia ha voluto chiarire la posizione assunta dal proprio rappresenante in consiglio comunale Francesco Sergiampietri sul discusso tema dell’intitolazione a Paolino Ranieri di una via oppure di una piazza all’ex storico sindaco. "Il voto contrario - spiegano i referenti di Forza Italia - di Sergiampietri alla mozione proposta dai consiglieri di opposizione, è una posizione del tutto personale nel pieno della sua autonomia di consigliere ma non corrispondente a quella presa, in sede del nostro direttivo sarzanese a favore dell’intitolazione di una via o piazza a Ranieri. Il consigliere nel suo intervento ha comunque elogiato la figura di Paolino Ranieri, sostenendo la bontà della proposta di intitolazione del Museo della Resistenza e nello stesso tempo ha proposto che, in un’ottica di rivisitazione della toponamstica della città di conferire un riconoscimento. Non c’è nessuna sfiducia nei confronti di Sergiampietri, anzi per noi sta svolgendo un ottimo lavoro".