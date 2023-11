Natale tra tradizione e originalità: "L’importante è la condivisione"

Tradizione e un pizzico di originalità. Un giusto mix quello dosato dal Comune di Santo Stefano Magra per accompagnare le festività natalizie. Un lungo elenco di appuntamenti quello presentato dall’amministrazione che si apre già nel fine settimana e proseguirà fino alla Befana. "Tutti gli eventi – ha spiegato la sindaca Paola Sisti – rappresentano momenti di coesione e condivisione con i cittadini, grazie alla collaborazione delle associazioni, dei rioni, quartieri e delle attività commerciali. Dall’8 dicembre ci sarà anche la presentazione dei presepi, nel centro storico e nelle frazioni, aperti per tutto il periodo natalizio".

Un mese davvero ricco di iniziative, tra le quali la singolare camminata sportiva non competitiva lungo il Canale Lunense in programma domenica 17 in collaborazione con Uisp e Canale Lunense: lungo i percorsi da 5 e 12 chilometri i partecipanti dovranno indossare un capo rosso ispirato a Babbo Natale.

Questo sabato alle 17 verranno accese le luminarie in tutto il territorio; in piazza Garibaldi musica con la Filarmonica santostefanese. Teatro domenica 17 dicembre sul palco dell’ex ceramica Vaccari a cura della compagnia Mirpò.

Festa per tutte le frazioni iniziando da piazza Cerri a Ponzano domenica 3 alle 11 con l’esposizione delle bambole dei primi del Novecento prodotte da aziende statunitensi, tedesche, francesi e italiane a cura di Simonetta Saudino. Nell’occasione sarà allestito un mercatino degli hobbisti e bancarelle di street food. Venerdì 8 dicembre appuntamento in piazza Garibaldi con l’apertura della casetta di Babbo Natale e spettacolo di Natale che anticipa in mercatno che i terrà sabato dalle 15 e domenica mattina dalle 11. E poi concerti, visite ai presepi realizzati nelle frazioni a bordo del trenino del Golfo dei Poeti, concerti Gospel, cinema e concerto di Natale e fine anno. E non poteva mancare il benvenuto al 2024 lunedì 1 gennaio all’ex opificio Vaccari con il concerto alle 21 del gruppo Ensemble Symphony Orchestra mentre sabato 6 gennaio la Befana saluterà le festività in piazza Garibaldi con letture e musica a cura di Roberto Alinghieri e Gloria Clemente.