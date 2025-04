Nasce un nuovo spazio creativo. Tessuti, colori e materiali. Inaugura lo studio ’Metrotondo’

Uno spazio “creativo” rianima uno dei fondi fino a oggi vuoti di via Cattani, nel centro storico di Sarzana. “Metrotondo” il nome dello studio che si inaugura sabato 26 aprile alle 18, una sorta di “laboratorio” dove Francesca Bertolla e Martina Scolari creeranno nuovi spazi dove lavorare o vivere: dalla progettazione alla realizzazione finale di interni di case, uffici e attività commerciali.

Metrotondo è infatti uno studio di progettazione d’interni; relooking e restyling, che nasce dalla collaborazione di una geometra e una relooker per dare vita alla creazione di una nuova immagine degli spazi attraverso il cambio di tessuti, colori e materiali, con risultati sorprendenti tenendo in considerazione le esigenze di chi quegli spazi li vive. Le loro proposte creative comprendono anche nuove grafiche, loghi e insegne per le attività commerciali. Metrotondo seguirà il cliente dalla progettazione, alla direzione lavori, alla consegna, se necessario aiuterà nella scelta degli artigiani o fornirà le proprie maestranze, potrà progettare anche cambi strutturali degli spazi fornendo servizi di pratiche catastali, progettazione architettonica e direzione lavori.

Francesca Bertolla dopo gli studi di pubbliche relazioni negli anni ‘90 si appassiona al mondo dell’arredo e del design collaborando in diversi progetti come freelancer. Negli anni ha la possibilità di lavorare nel campo del relooking. La sua grande passione per ciò che può creare seguendo la sua mente visionaria l’ha portata ad avvicinarsi in questo progetto a Martina Scolari, geometra e pratica la libera professione affiancandola con esperienze artistiche nel mondo dell’arredo e del design.