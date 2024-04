Musica, apericena e tornei di scacchi

Al nuovo spazio Barontini a Sarzana oggi e domani dalle 10 alle ore 19 si festeggia la primavera. Un weekend all’insegna della solidarietà con Aism e “Gli amici di Elsa Onlus” che per entrambe le giornate, da mattina a sera, organizzato il mercatino artigianale, apericena veg, musica dal vivo e tante altre iniziative. In particolare oggi alle 16,30 spazio speciale dedicato ai bambini con il laboratorio creativo “Travel with Mr. Lunch”; alle 17,30 evento multidisciplinare di danza, poesia, musica, pittura e conferenza per celebrare l’universo femminile con “Madre natura e il sacro femminile”a cura di Alexandra Yamuna, danzatrice e ricercatrice di danze arcaiche femminili. Domani dalle ore 14,30 si terrà il Torneo Rapid organizzato dal Circolo scacchi per la qualificazione ai campionati italiani under 8, 10, 12, 14, 16 e 18 per l’anno 2024.