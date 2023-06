Castelnuovo Magra, muore in moto a 20 anni. Stava rientrando a casa. Chi era la vittima

Castelnuovo Magra (La Spezia), 27 giugno 2023 – Il sorriso dei suoi vent’anni si è spento all’ospedale Cisanello nonostante lo staff medico allertato d’urgenza abbia tentato tutto il possibile per non farlo andare via. Alessandro Simonelli ha chiuso gli occhi per sempre domenica sera non riprendendo più conoscenza dopo l’incidente stradale che lo ha visto protagonista sulla statale del Valico del Cerreto a Fivizzano. Il ragazzo di Castelnuovo Magra, classe 2003, aveva appena 20 anni e tanta voglia di divertirsi e crescere insieme agli amici e coetanei con i quali aveva appena trascorso una bella domenica in allegria. Un ragazzo solare come lo sono i suoi fratelli, Luca e il gemello Federico, che adesso lo piangono in un dolore straziante e senza fine insieme al papà Alberto e alla mamma Barbara. Alessandro si era diplomato all’istituto "Parentucelli Arzelà" nell’indirizzo agrario ed era anche un grande appassionato di rievocazioni storiche militari partecipando a diversi raduni. La tragedia che ha sconvolto il paese di Castelnuovo Magra dove la famiglia risiede in via Carbonara ma anche Sarzana frequentata dai ragazzi per motivi di studio e amicizie e dal padre titolare di una officina meccanica molto conosciuta in via Camponesto, si è verificata domenica pomeriggio intorno alle 18. Il gruppetto di giovani, tra i quali lo sfortunato Alessandro, in sella alla sua motocicletta peraltro acquistata soltanto da pochi giorni, stava tornando a casa dopo una giornata di divertimento lontano dal mare. La scelta di godersi un pizzico di fresco in questo inizio di estate era stata premiata da un lungo pomeriggio in bella compagnia fissando anche il programma della serata da affontare ancora tutti insieme. Il destino ha voluto che la felicità si tramutasse in tragedia nello spazio di pochi minuti.

In una curva in prossimità di Fivizzano per cause da stabilire le due ruote di Alessandro hanno perso aderenza ma gli amici che erano nel gruppo di moto e scooter hanno escluso un eccesso di velocità. Alessandro Simonelli è così caduto e sbalzato contro il guardrail perdendo conoscenza. Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi così come gli automobilisti di passaggio e i primi sanitari arrivati sul posto, considerata la gravità della situazione, hanno richiesto l’arrivo dell’elicottero Pegaso arrivato da Pavullo nel Frignano che lo ha trasportato all’ospedale di Cisanello. Purtroppo Alessandro non si è ripreso.

Massimo Merluzzi