Multe Riscossione coatta per 2630 verbali

Mancano in cassa oltre 800 mila euro per contravvenzioni mai pagate, relative agli anni 2018, 2019 e 2020. Prima di rischiare la prescrizione (5 anni dall’ultima comunicazione all’interessato) il Comune di Arcola passa alle maniere forti. Il comandante della Municipale, Luigi Bonotti, ha approvato con determinazione 93 di fine agosto la lista di carico riferita alle violazioni al codice della strada accertate dal corpo di polizia locale dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. La lista elaborata dall’ufficio contravvenzioni riguarda i verbali per i quali non vi è stato né pagamento in misura ridotta né archiviazione a seguito di ricorso amministrativo od opposizione giudiziale. Si tratta di 2.638 verbali per un importo totale di 845.281 euro ai quali ne vanno ora aggiunti altri 607.895 per maggiorazioni e 53.360 per spese, per un totale di 1.506.536. Da luglio del 2022 sono stati affidati alla società Spezia Risorse i servizi di gestione ordinaria, accertamento, riscossione stragiudiziale, riscossione coattiva e supporto specializzato agli uffici comunali per le entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, per cui la lista sarà trasmessa alla società affinché provveda alla riscossione coattiva delle violazioni amministrative, per un compenso massimo pari al 6,6 % delle somme che risulteranno effettivamente riscosse.

Anna Pucci