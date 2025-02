In un anno 11 mila multe: “Controlli per la sicurezza”

Vezzano (La Spezia), 27 febbraio 2025 – Circa 11 mila sanzioni per violazioni del codice della strada, delle quali 5.424 sul territorio comunale di Vezzano e 5.679 su quello di Bolano. Sono alcuni dei numeri contenuti nel report 2024 dell’attività della Polizia Municipale: il comando è congiunto tra i due Comuni e i dati evidenziano un’intensificazione dei controlli nell’ottica di garantire maggiore sicurezza.

“Prioritaria è la volontà di garantire costante presenza nel territorio con i servizi esterni, a pieno organico con due pattuglie che operano contemporaneamente, in ogni caso cercando di fornire la presenza di almeno una pattuglia che opera sull’intero territorio dei due Comuni, per fronteggiare le diverse problematiche che si presentano“. Una strategia che ha consentito di mettere in atto una sorta di Pronto Intervento a fronte di sinistri stradali che sono accaduti nei due territori, nei quali si è registrato un calo significativo: 33 in totale di cui 12 a Bolano e 21 a Vezzano, con una diminuzione rispetto ai 41 del 2023 e ai 39 del 2022. “Le misure adottate per fronteggiare tale problematica – precisano dal Comando –, hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato”.

Sono stati elevati anche 19 verbali conseguenti ad attività investigativa svolta avvalendosi anche di telecamere sia fisse che mobili e rimossi 3 veicoli in stato di abbandono. Utile è risultato l’utilizzo dello “Speed Velox”, che prevede comunque la presenza obbligatoria degli agenti, in abbinamento allo strumento di controllo della velocità mobile sono stati istallati 11 velox box (6 nel Comune di Vezzano Ligure e 5 nel Comune di Bolano) nelle zone critiche delle principali arterie stradali.

Tra i servizi di polizia stradale rilevanza viene data all’organizzazione dei posti di controllo, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme di comportamento più importanti previste nel Codice della Strada. Nell’anno 2024 i posti di controllo effettuati in entrambi i territori sono in totale 289, 207 a Bolano e 82 a Vezzano, con un incremento rispetto all’anno precedente del 26 per cento. Ma gli organici soffrono, occorrerebbero più agenti per sbrigare tutto il lavoro.

“A fronte di assenza di amministrativi di ruolo, sopperita in parte dal servizio front office, ed al fatto che solo a fine anno siamo riusciti a sostituire l’agente che aveva cessato il servizio nel 2023 – spiegano dal Comando – rimane il problema della gestione delle risorse per lo svolgimento di attività amministrativa così come rimane il carico di lavoro del servizio di notificazione degli atti”. Le attività amministrative sono molte, per dare un esempio a Vezzano sono stati notificati ben 523 atti, due soli a Bolano, rilasciati 54 contrassegni per invalidi, a Bolano 45, a Vezzano 938 pubblicazioni, 433 depositi.

Cristina Guala