Morto a 74 anni l'ex sindaco Franco Cozzani a Vezzano Ligure

"Se ne va un amico, sono amareggiato, ho tanti ricordi con lui, una stima che dura da sempre, infinita". Vezzano è in lutto, ha perso l’ex sindaco Franco Cozzani, 74 anni, lo ricorda con estremo affetto l’attuale primo cittadino Massimo Bertoni che proprio con lui entrò a palazzo comunale nel 1995 in giunta con il ruolo di vicesindaco. Li legava la comunione di molti progetti e idee per valorizzare Vezzano e un’amicizia sincera che andava oltre alla politica e agli incarichi, era prima di tutto rispetto e fiducia. Ed è stato il Comune di Vezzano, ieri con un post sui social, un fiocco nero a lutto, a comunicare il decesso dell’ex sindaco Cozzani che guidò Vezzano dal 23 aprile 1995 al 13 giugno del 1999. Nato a Vezzano, abitava ai Prati, la sua fascia tricolore, seguì il mandato di Orlando Orlandi, proprio quando entrò in vigore la riduzione della durata dell’incarico per i sindaci. Cozzani era un uomo di straordinaria cultura, anche per questo ottenne la mansione di direttore della biblioteca spezzina. Con dedizione e amore per il luogo, contribuì a migliorare la promozione del territorio vezzanese, proprio con lui avvenne il recupero della chiesa romanica di Vezzano Inferiore, il restyling del centro storico e molti altri progetti, marciapiedi, parcheggi. Anni in cui nacquero amicizie straordinarie, dentro e fuori le mura di palazzo comunale, con l’attuale sindaco Massimo Bertoni, gli altri amministratori in giunta Silvano Benettini, Tiziano Marchini e Emilio Donini. "Se ne va un altro tassello importante della storia vezzanese" ha detto con commozione Massimo Bertoni. Caloroso anche il ricordo di Marchini su quegli anni vissuti insieme nella sala consiliare: "Si discuteva, anche tanto, ma poi finiva lì, uscivamo insieme, anche con le famiglie. Era un amico e una persona di gran cuore, non c’era nessuna rivalità". I funerali si svolgeranno oggi alle 15,30 nel santuario del Molinello, per poi procedere alla sepoltura nel cimitero di Vezzano basso.

Cristina Guala