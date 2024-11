Mondiali di tip tap a Praga. Peoni e Goffi portabandiera

Appuntamento internazionale per SSD ProDanza, società sportiva del lericino con una sede anche a Santo Stefano. Le atlete del Tip Tap, Lara Peoni e Rachele Goffi, hanno rappresentato l’Italia ai campionati mondiali di categoria a Praga svoltisi lo scorso week end, assieme al resto della delegazione italiana formata da altre due scuole liguri, una lombarda e una della capitale. Lara Peoni, già reduce dal mondiale della scorsa stagione, e dopo essersi aggiudicata il gradino più alto del podio agli ultimi campionati assoluti, ha partecipato nella categoria assolo e in coppia con Rachele Goffi. "Sono molto orgogliosa del lavoro che hanno fatto le ragazze nel corso dell’anno. Aver raggiunto questo traguardo è già una vittoria per noi – spiega Valeria Antonini, responsabile tecnico della scuola di danza –. Il nostro obiettivo è quello di crescere nella classifica internazionale, obiettivo che già quest’anno abbiamo ottenuto scalando di qualche posizione nel ranking. Sono molto contenta". Le atlete, che frequentano con profitto gli istituti superiori della città, continuano ad allenarsi con assiduità e passione nonostante l’impegno scolastico richieda attenzione: Peoni frequenta il quinto anno del liceo musicale, Goffi il quarto del liceo artistico. "Ottenere risultati importanti in campo sportivo significa allenarsi per molte ore a settimana e purtroppo non sempre è semplice coniugare questo impegno con la scuola quindi doppi complimenti a queste ragazze che hanno ben chiaro dove vogliono arrivare", spiega ancora Antonini. La scuola di danza, dopo l’esperienza estiva che ha portato una decina di allieve a studiare nella prestigiosa Broadway Dance Center a New York, ha inaugurato un nuovo anno scolastico. Oltre ai corsi di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e tip tap dedicati ai bambini dai 3 anni in su, in programma uno spettacolo in primavera, uno scambio culturale con una scuola di Mougins (città della Provenza gemellata del Comune di Lerici), il campionato agonistico Fidesm ed il tradizionale saggio di fine anno.