Mondiale Endurance. Kevin Manfredi nel team. Fcc Tsr Honda France

Kevin Manfredi vestirà i colori rosso, blu e bianco del Team Fcc Tsr Honda France nell’ultima tappa della stagione 2024 del Mondiale Endurance. Nella 24 Ore del Bol d’Or, classico appuntamento che si terrà nel weekend sul circuito del ‘Paul Ricard’ in Francia, lo spezzino esordirà come pilota ufficiale nella classe Ewc in qualità di quarto pilota. Manfredi ha avuto un inizio di stagione promettente con il Wojcik Racing Team 777, dimostrando fin dalle prime gare una grande velocità, sia a Le Mans che a Spa, in sella alla Honda Cbr 1000RR, mantenendosi costantemente tra i più veloci della categoria Superstock. Questi risultati hanno spinto Tsr e Honda France a promuovere Kevin per la 24 Ore del Bol d’Or, inserendolo nel Team ufficiale Tsr Honda France, fondato nel 1961 in Giappone, che nel 1991 ha ottenuto due vittorie nel Motomondiale con Noboru Ueda, team manager di Kevin alla 8 Ore di Suzuka 2024. "Diventare pilota di uno dei principali team nel panorama del Mondiale Endurance negli ultimi dieci anni – dichiara Manfredi – è per me un grande onore e una straordinaria opportunità. Quando ho ricevuto la proposta, per un attimo ho pensato a uno scherzo, ma poi ho capito che era tutto vero e non ho esitato ad accettare. Avevo ricevuto anche altre offerte da altri team ufficiali, ma credo che questa sia stata la scelta più giusta. Da quando sono entrato nel Mondiale Ewc, sogno e lavoro per giungere nella classe Sbk con un team ufficiale: finalmente questa opportunità è arrivata. Sarò il quarto pilota del team su uno dei circuiti che amo di più al mondo. Non vedo l’ora di iniziare a guidare la Cbr ufficiale e ringrazio Fujii di Tsr, Bruno e Honda France per questa occasione".

Marco Magi