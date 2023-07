Misterioso incendio Moto distrutta a porta Romana

Un misterioso incendio è divampato l’altra notte di fronte ai giardini di Porta Romana. Uno scooter di grossa cilindrata parcheggiato nello spazio un tempo occupato dai famosi Kanguri dei rifiuti mai entranti in funzione a Sarzana è andato in fiamme. Considerata l’ora tarda e la posizione di sosta non ha rappresentato un pericolo per altri mezzi ma ha "acceso" la nottata oltre a distruggere completamente il motociclo.

E’ stata una serata movimentata anche a causa del furto sventato dal sistema di allarme in un supermercato nella zona di Fornola. Qualcuno, intorno alle 2, ha fatto irruzione nel centro nel centro commerciale ma l’allarme ha immediatamente avvisato l’istituto di vigilanza La Lince che ha inviato sul posto la radio pattuglia. La guardia giurata ha trovato una porta sul retro con un lucchetto manomesso. Dall’ispezione effettuata è risultato che ignoti erano entrati ma non erano poi riusciti ad accedere agli uffici dovendo scappare velocemente a causa dell’allarme e dell’arrivo della radio pattuglia. Nelle sere scorse gli allarmi collegati all’istituto di vigilanza hanno mandato all’aria i piani dei soliti ignoti in alcuni supermercati di Arcola e Castelnuovo Magra.