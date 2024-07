Mister Luca Ravecca lascia la Castelnovese. Nel Romito Magra neopromosso arriva Bonati

I destini di mister Luca Ravecca e della Castelnovese, società calcistica di prima categoria, si dividono, dopo due stagioni in cui gli obiettivi societari sono sempre stati raggiunti con ampio anticipo. La società del presidente Gherardo Ambrosini è adesso alla ricerca del nuovo allenatore.

A tal proposito Luca Ravecca ci dichiara: "Sono orgoglioso di avere dato a questa squadra un’identità precisa che ci ha consentito di essere rispettati da tutti per organizzazione e gioco. Senza la juniores e con soli due allenamenti settimanali non era scontato. Ringrazio il presidente Ambrosini per aver condiviso e appoggiato i miei valori ed il mio metodo di lavoro e gli auguro di poter continuare a tenere alto il nome della Castelnovese".

Cambia allenatore anche il Romito Magra che sostituisce Damiano Currenti, tecnico che lo ha condotto alla vittoria dei play-off di seconda categoria, con Pier Giorgio Bonati mister che ha guidato alla salvezza in prima categoria l’Arcola Garibaldina.

Sempre in prima categoria continua, tramite il fattivo lavoro del nuovo direttore sportivo Guido Lorenzelli, la campagna di rafforzamento del Cadimare. Sono stati ben otto gli acquisti dei cadamoti nell’ordine i fratelli Gabriele e Nicola Manfredi, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2002, il primo centrocampista ed il secondo terzino entrambi provenienti dall’Arcola Garibaldina, Alessandro Bolla, classe 1997, centrocampista proveniente dal Vezzano, Fabrizio De Cillis, classe 2001, difensore proveniente dall’Intercomunale Beverino, Stefano Riillo, classe 1994, centrocampista proveniente dall’Arcola Garibaldina, Fabio Belatti, classe 2001, difensore proveniente dal Ceparana, Christopher Piazza, classe 1994, difensore proveniente dall’Arcola Garibaldina ed infine Andrea Tomagnini, classe 1995, centrocampista proveniente dal Magra Azzurri. Otto innesti che vanno a rafforzare la rosa dei cadamoti in una stagione nella quale cercheranno il rilancio dopo la recente retrocessione dal campionato di promozione.

Prima categoria che nella stagione 2024-25 ormai alle porte tornerà al format a sedici squadre rendendo così la competizione più bella ma anche più difficile aumentando il numero di compagini genovesi inserite nel girone delle spezzine sperando che possa essere presente l’Arcola Garibaldina riguardo alla quale sono insistenti le voci di una sua possibile cessazione dell’attività.

Paolo Gaeta