Mister Fabio Grosso: "Sappiamo che sfideremo una squadra forte"

In un ‘Picco’ caldissimo, ricolmo di diecimila tifosi bianchi, si disputerà il big match Spezia-Sassuolo, da interpretare come una finale. "Sarà una partita bella e importante – ha ammesso il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso –, ma la strada da fare è ancora lunga. Sappiamo che un bel risultato per noi metterebbe un bel solco, ma non ci vogliamo cullare sulla classifica. Negli scontri diretti vogliamo fare meglio. Sappiamo che in queste gare, se ci sono alti e bassi, gli avversari non consentono passaggi a vuoto. Con le qualità che abbiamo, se faremo una grandissima gara, potremo mettere in difficoltà lo Spezia. Vogliamo fare un grande risultato. Sia lo Spezia che noi stiamo disputando un grande campionato – ha proseguito il mister –. Noi, dopo la grande delusione della retrocessione, siamo stati bravi a rituffarci in un campionato difficile come la Serie B; allo Spezia e al suo allenatore faccio i complimenti perché, dopo la salvezza dello scorso anno, sono ripartiti alla grande, quasi con gli stessi interpreti. Sappiamo che sfideremo una squadra forte, ci siamo preparati per farlo".

Grosso ha poi posto l’accento sulla necessità di alzare l’asticella: "Siamo consapevoli che servirà una prestazione migliore rispetto a quella contro il Sud Tirol, dovremo disputare una grande partita sotto tutti i punti di vista perché affronteremo un avversario che avrà energia, che viene da un derby vinto e che sarà sospinto dai propri tifosi. Abbiamo le qualità per fronteggiare gli Aquilotti, alzando il livello rispetto a domenica scorsa". Un approfondimento sul mercato: "Sono contento di quello che la società ha fatto per migliorare la squadra. Il neo attaccante Skjellerup sarà a disposizione. Si tratta di un giocatore importante dal punto di vista tecnico e umano. Il Sassuolo è una società strutturata, con tante persone all’interno che lavorano per scovare ragazzi interessanti". Grosso potrà contare sull’intera rosa, con la sola eccezione di Romagna.

Fabio Bernardini