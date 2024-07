E adesso uno stadio da sogno. Il ’Miro Luperi’ tirato a lucido

Sarzana (La Spezia), 3 luglio 2024 – Ottime notizie per Sarzana, specialmente per gli amanti dello sport. Dopo aver partecipato al bando ministeriale denominato "Sport e Periferie 2023" il Comune si è aggiudicato ben 700 mila euro – il massimo contributo erogabile – che saranno propedeutici alla riqualificazione della Cittadella dello sport, rappresentata dallo stadio "Miro Luperi" e dall’anello che porta fino agli impianti del "Berghini". Ai fondi ministeriali andrà ad aggiungersi il cospicuo cofinanziamento comunale – altri 400 mila euro – per un investimento complessivo di un milione e 100mila euro. A valere sulla vittoria del bando finanziato dal dipartimento per lo Sport del Consiglio dei Ministri è stato il progetto, che prevede la rigenerazione del complesso sportivo Miro Luperi e della tensostruttura Bologna, redatto dall’architetto Roberto Capozzi, che ha visto il coinvolgimento attivo delle varie associazioni sportive sarzanesi. Tra queste l’Atletlica Sarzana, la Tarros Sarzanese, Lunezia Volley, Sarzana Basket e la Polisportiva Levante Sarzana.

La rigenerazione degli impianti sportivi, che è stata suddivisa in 3 macro-zone d’intervento, prevede in primis il totale rifacimento della pista di atletica a 6 corsie e completa di pedane per lanci e salti a norma Fidal smart track e World atlethics, la manutenzione straordinaria del campo da calcio in erba naturale, il relamping della rete di illuminazione della pista di atletica a led e la realizzazione di un sistema di recupero di acque piovane per l’irrigazione del campo.

Nella seconda macro-area verranno invece ristrutturati gli spogliatoi, con la messa a norma del primo piano e la realizzazione di rampa di accesso con pendenza ridotta all’8%, cosa che consentirà la fruizione degli spogliatoi anche da parte degli atleti con disabilità. Previsti poi interventi edilizi nei locali doccia e servizi oltre all’efficientamento energetico della struttura che verrà realizzato attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico e batterie di accumulo a servizio dei consumi dell’intero complesso. Verranno anche installati dei collettori solari per produrre acqua calda sanitaria, che servirà a rifornire i due piani di spogliatoi serviti da due centrali termiche autonome. Per quanto riguarda la tensostruttura Bologna è invece previsto il rifacimento della pavimentazione polisportiva in gomma con l’esecuzione delle tracciature per le discipline di basket, volley e calcio a 5. "Siamo felici di avere intercettato queste risorse – ha dichiarato Cristina Ponzanelli – che ci consentiranno di riqualificare la pista di atletica e di migliorare l’accessibilità e l’efficienza dei nostri impianti sportivi. Lo meritano i nostri ragazzi e ragazze e le associazioni sportive che quotidianamente si impegnano con passione e contribuiscono a rendere l’offerta sportiva della nostra città davvero varia e particolarmente qualificata". Il Comune di Sarzana procederà ad affidare l’incarico per la realizzazione del progetto esecutivo dell’opera nei prossimi mesi. Al progetto seguiranno la gara d’appalto e il successivo affidamento dei lavori.

Da sottolineare come l’amministrazione guidata dalla prima cittadina Cristina Ponzanelli abbia sempre dato massima rilevanza allo sport, basti pensare alle risorse intercettate all’esterno per la riqualificazione del Palahockey o alla realizzazione della tensostruttura-palestra, sempre nell’area sportiva circostante il Luperi, collocata accanto al quella della Volley, già attiva da tempo e punto di riferimento per l’attività di varie associazioni sportive cittadine.