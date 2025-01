Migrazioni spaziali? Meglio investire per salvare questa Terra

Rosaria Pannico, autrice del romanzo di fantascienza ‘Viaggio verso un Nuovo Mondo, l’inizio della mia avventura’, pubblicato dalla Editrice ‘Il Saggio’, è l’ospite di martedì dell’incontro, con inizio alle 17.30 (l’ingresso è libero), previsto al Circolo anziani di piazza Brin, in via Filippo Corridoni 7. L’assoluta protagonista del volume è la Terra, con le sue preziose risorse e le sue enormi fragilità, oggetto dei dialoghi del suo personaggio, una donna terrestre. Si discuterà perciò della trama di questo libro proiettato nel futuro, tra invenzioni forse realizzabili, di cui già si parla negli ambienti della ricerca tecnologica. La scrittrice si è liberamente ispirata ad articoli di stampa e trasmissioni e riviste divulgative come ‘Focus’.

"Molte delle future invenzioni sarebbero molto utili, a noi umani – dichiarano i promotori del circolo – ma il dominio dell’uomo sull’ecosistema terrestre implica scelte responsabili che talvolta non tengono conto del complesso equilibrio che la Terra sostiene e che può essere a rischio ad ogni intervento che operiamo. Pannico non parla soltanto d’inquinamento, ma tocca corde che sono già evidenti agli occhi di moltissimi giovani che sentono compromesso il loro futuro. Già le ipotesi che molti fanno attrezzando una possibile colonizzazione di altri pianeti del sistema solare sono un’implicita ammissione che sulla Terra troveremo presto condizioni peggiori di quelle attuali".

Siamo più di otto miliardi di persone, sulla Terra, non sarà realizzabile una migrazione di massa, la ricerca spaziale ha costi altissimi. "Perché non s’investe altrettanto impegno internazionale, come si fa per la Stazione orbitante internazionale o per le nuove missioni sulla Luna e su Marte, per tornare a rendere vivibile la vita sulla Terra e mantenerne l’ecosostenibilità?". È l’interrogativo che Rosaria Pannico pone con il suo libro. "Gian Luigi Ago, che dialogherà con la scrittrice insieme a Paolo Luporini, avrebbe proposte che garantirebbero un futuro felice per tutti".

m. magi