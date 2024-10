Micio placido e coccolone. I grandi occhi di Sebastian

Sebastian è un giovane gatto adulto di razza Europea comune e dai bellissimi colori: i suoi grandi occhi infatti brillano vivaci di una particolare tonalità giallo-verde, mentre la sua pelliccia, a pelo corto, è di colore bianco e arancione tigrato. E se a colpire, a prima vista, è proprio il suo aspetto per i diversi colori che presenta; a conquistare definitivamente è il suo carattere.

Placido e tranquillo quando si trova da solo, Sebastian si dimostra invece estroverso e affettuoso sia con tutti gli umani, dei quali ricerca subito il contatto fisico - per ricevere qualche coccola ma anche, semplicemente, per offrire lui un po’ di compagnia a stretto contatto – sia con tutti gli altri felini suoi simili.

Ospite da cinque mesi del gattile di via Del Monte a San Venerio, Sebastian oggi è un gatto sano e perfettamente guarito: è stato ritrovato ferito infatti, con il bacino fratturato "dovuto a un probabile incidente", in via Raspolini alla Spezia, ed è stato fortunatamente soccorso e portato nella struttura gestita dall’associazione L’impronta per ricevere tutte le necessarie cure veterinarie.

Coccole e grattini a parte, sua unica debolezza rimane il cibo: Sebastian tende infatti a essere molto vorace, e per questo è opportuno non lasciare mai crocchette o viveri incustoditi e "a portata di zampa". Se siete dunque una famiglia o singoli padroni alla ricerca di un mite compagno di vita tanto amorevole e affettuoso quanto docile e mansueto, questo è l’amico giusto per voi.

Alma Martina Poggi