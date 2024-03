Michela Chiappini nuova presidente di ’Sarzana civica’

Michela Chiappini è la nuova presidente dell’associazione ’Sarzana civica’. Ha preso il posto di Marilena Masciadri, impegnata in prima persona nella vita amministrativa del Comune in qualità di responsabile di staff del sindaco. L’associazione, attraverso due liste ’Cristina Ponzanelli sindaco’ e ’Sarzana Civica’, ha sostenuto alle comunali del 2023 la ricandidatura di Cristina Ponzanelli, raccogliendo complessivamente il 22,44 per cento dei voti e risultando essenziale per la vittoria al primo turno dell’amministrazione uscente. "Siamo orgogliosi di avere contribuito in modo così importante a proseguire un percorso che non poteva assolutamente interrompersi e al contempo sentiamo la responsabilità di continuare a impegnarci per essere riferimento per migliaia di sarzanesi che hanno creduto nella nostra visione di città e per i quali continueremo a essere presenti e a lavorare – scrive Chiappini, docente all’stituto Parentucelli Arzelà –. Avevamo detto che questo gruppo non sarebbe stato soltanto una meteora elettorale e non lo sarà. Il futuro di Sarzana è prezioso e dobbiamo e possiamo costruirlo insieme, come comunità che sa confrontarsi, dialogare e apportare idee con la certezza che saranno ascoltate, anche grazie alla importante presenza di consiglieri comunali e assessori che del nostro mondo sono espressione. Organizzeremo incontri, eventi, approfondimenti su temi salienti per la nostra comunità, ma anche momenti di pura convivialità. Oltre ogni logica politica, ogni cittadino potrà contare sul nostro impegno e disponibilità, trovando ascolto e serietà nell’approccio a qualsiasi istanza o problema che verrà segnalato". L’associazione può essere contattata alla mail [email protected]