Mense di asili, primarie e media. Nessun aumento delle tariffe. E lo scuolabus resta gratis per tutti

Tariffe dei servizi per gli alunni ad Arcola: il costo della refezione non aumenterà per il prossimo anno scolastico e il trasporto scolastico si conferma gratuito per tutti. I costi della mensa, al contrario di quanto avverrà in altri Comuni, come Vezzano, non si alzeranno e saranno differenziati a seconda del ciclo di frequenza: per la scuola dell’infanzia la retta va dalla gratuità per chi ha un Isee fino a 3500 euro, e per nuclei numerosi esenzione per il terzo figlio di minore età. Nella fascia intermedia per il primo figlio il pasto costerà 4,93 euro, invece per le famiglie con un Isee in nona fascia, ovvero oltre 20mila euro, costerà 5,90, per il secondo figlio 4,72. Per i non residenti di qualsiasi fascia reddituale la tariffa è 6,20 euro.

I nuclei familiari residenti che nello stesso anno iscrivano al servizio di ristorazione scolastica più minori hanno diritto alla riduzione delle tariffe del 20% a partire dal secondo alunno iscritto, anche se non presentano Isee. In presenza di figli frequentanti l’asilo nido comunale "Elvira Fidolfi", la riduzione verrà applicata al figlio frequentante la scuola dell’infanzia o dell’obbligo. Per le scuole dell’obbligo (primarie e medie) il costo del pasto per un Isee di prima fascia costerà 2,50 euro, oltre i 18mila euro pranzare alla mensa varrà 5,50 euro, per i non residenti 6 euro.

Scatterà dal 3 marzo l’apertura delle iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto scolastico per gli alunni delle scuole del territorio comunale di Arcola per l’anno 2025/2026. La domanda dovrà essere presentata solo in modalità digitale, avvalendosi del servizio Istanze on line predisposto dall’amministrazione comunale. Questo il link per accedere al servizio: https://comune.arcola.sp.it/servizi/servizi.html (attivo dal 3 marzo).

Obbligatorio avere Spid o Cie e attestazione Isee in corso di validità, per chi richiede servizio di mensa, e eventuale certificato medico per patologie legate alla dieta. In caso di mancanza attestazione Isee verrà considerata la tariffa massima prevista a pasto. Per il servizio di trasporto, trattandosi di servizio gratuito, non è necessaria attestazione Isee, l’assegnazione avverrà sulla base dell’ordine di arrivo. Il Comune avvisa che le eventuali domande presentate antecedentemente al 3 marzo non saranno ritenute valide e dovranno essere presentate con le nuove modalità. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio scuola al numero 01871745811 tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.