Matteo postino ’americano’. Con lui altre 13 assunzioni

Un cognome importante che non lascia dubbi sulle sue origini americane. La storia di Matteo Thordike Kennedy è davvero singolare e vale la pena di raccontarla, a corredo della assunzione a tempo indeterminato nei centri di recapito di Spezia da parte di Poste Italiane. Entro la fine dell’anno traguardo di Matteo dovrebbe essere raggiunto anche da altri 13 nuovi ingressi attesi in particolare nei centri di Ceparana e Spezia Recapito Crispi. Matteo T. Kennedy ha 29 anni, gli ultimi 7 trascorsi a Spezia, dove è arrivato per amore da Livorno. Lo scorso anno si è laureato in Business Management all’Università americana Byu-UIdaho col programma on line. Nato negli Usa da papà americano e mamma livornese, è arrivato in Italia a 6 anni vivendo a Livorno fino al 2016 quando è arrivato a Spezia. Portalettere a tempo determinato dal 2017 e nel periodo Covid fine 2020-21. Adesso è stato assunto al Centro La Spezia Recapito Crispi nella linea Business. Prosegue anche attraverso queste assunzioni, l’impegno di Poste Italiane nel creare nuove opportunità di lavoro e a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio.