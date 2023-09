Matteo Manfredi alla Normale di Sarzana: la soddisfazione del Parentucelli

Dopo la soddisfazione dell’esame di maturità superato con il massimo dei voti è arrivata anche quella dell’ammissione alla Scuola Normale di Pisa. Matteo Manfredi, diciottenne di Ameglia, si è diplomato al liceo scientifico "Parentucelli Arzelà" e adesso potrà iniziare la carriera universitaria alla facoltà di fisica del prestigioso ateneo toscano. Matteo ha sempre coltivato una grande passione per le scienze e in particolare per la fisica, tanto da ottenere lo scorso anno scolastico il terzo posto al concorso nazionale che si è tenuto a Senigallia. Il suo sogno era di studiare alla Normale, dove ora potrà seguire un percorso di istruzione di alto livello. Lo studente amegliese è uno dei 32 ammessi su circa 250 candidati, un risultato eccezionale che lo riempie di orgoglio e gioia condiviso con il dirigente scolastico Generoso Cardinale, il docente di fisica e matematica Mariano Bernazzani e la presidente del consiglio di istituto Emilia Amato.

"Sono emozionato e molto contento - ha spiegato il neo normalista Manfredi - di aver affrontato positivamente una sfida difficile ma appassionante. Ringrazio i miei genitori, la mia classe VB e i miei insegnanti a cui devo tanto, in particolare il professore Mariano Bernazzani. Pensavo fosse impossibile entrare alla Normale di Pisa e invece ce l’ho fatta. La mia ambizione? Per il momento sto cercando di tenere la mente aperta".