Addio a Marisa Neri, amata maestra delle elementari

Castelnuovo Magra (La Spezia), 13 dicembre 2023 – Si è spenta a 74 anni l’insegnante Marisa Neri. Per diversi anni ha prestato servizio come docente alla scuola elementare di Palvotrisia crescendo generazioni di bambini di Castelnuovo Magra e impegnandosi, tra le prime, nel promuovere l’attività di sostegno ai ragazzi con disturbo dell’apprendimento. Una volta raggiunto il traguardo della pensione, ha continuato a essere vicina al mondo della scuola contribuendo con la sua esperienza e grande passione a sviluppare nuovi progetti e iniziative. Lascia le figlie Stefania e Raffaella, entrambe avvocati e gli adorati nipoti Edoardo, da poco laureato in osteopatia, e Alessandro studente che frequenta la scuola media Alighieri. I funerali di Marisa Neri domani, giovedì, alle 15 alla chiesa del Sacro Cuore nella frazione di Molicciara. Dopo la funzione religiosa Marisa riposerà al cimitero di Sarzana ritrovando così il marito Renato. La famiglia ha proposto a chi vorrà partecipare alla cerimonia, in alternativa ai fiori, di devolvere un’offerta all’istituto comprensivo di Castelnuovo.