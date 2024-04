Marina Militare cede alla capolista

Marina Militare

8

Dream Sport

12

Marina Militare: Belluomini, Triscornia, Franzoni, Conselmo A. 1, Pardini 1, Conselmo M 1, Bertucci, Barcellone, Pelliccia, Biancardi 4, Sartori N., Sartori D. 1, Lazzeri L. All.: Foti.

Dream Sport: Morandi, Tafer, Vidrich 2, Bosco, Taverna, Campolmi, Carboni, Tavani, Chellini 7, Partescano, Astarita 3, Frosecchi, Dani.

Parziali: 3-3, 3-3, 0-3, 2-3

LA SPEZIA – Non riesce l’impresa alla Marina Militare contro la capolista del girone toscano di serie C Dream Sport, ma i ragazzi di coach Carlo Foti, nella quarta di ritorno reggono l’impeto della capolista, a cui cedono a testa alta dopo aver combattuto e dimostrato grande personalità: alla Mori, i fiorentini s’impongono per 12 a 8 sui locali dopo i primi due tempi in parità. "Sono rimasto contento dei miei – esordisce il tecnico –: abbiamo incontrato questa squadra costruita per fare li salto di qualità e si è visto, ma abbiamo messo in difficoltà i nostri avversari. Purtroppo, nei momenti cruciali abbiamo sbagliato il rigore e con l’uomo in più, loro sono andati sul +2; nonostante ciò, i ragazzi hanno dimostrato che una squadra giovane come la nostra può giocare con chiunque e mi sento davvero soddisfatto". Nel prossimo fine settimana, turno di riposo.

Gli altri risultati della 4° del girone toscano di serie C maschile: Pol. Olimpia C.V. Elsa – Gryphus Perugia 10-13, Azzurra N. Prato-Sg Andrea Doria 3-8, Certaldo Nuoto-Firenze Pn rimandata al 27 aprile. Classifica: Dream Sport 36, Firenze Pn 24, Sg Andrea Doria e Certaldo Nuoto 22, Marina Militare 18, Azzurra N. Prato 15, Gryphus Perugia 9, Pol. Olimpia C.V. d’Elsa e Torre Np Pontassieve 3.

Chiara Tenca