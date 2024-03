"Marcia solidale 'Running for Malawi' ad Arcola il 17 marzo: sport, divertimento e solidarietà per sostenere Balaka" Il 17 marzo ad Arcola si terrà l'evento benefico 'Running for Malawi', organizzato annualmente per raccogliere fondi in collaborazione con la città di Balaka. La marcia non competitiva e il concerto con l'Alleluya Band di Don Mario Pacifici sono solo alcune delle iniziative per sostenere la cooperazione avviata da Mauro Biagioni. Un'occasione di sport, divertimento e solidarietà aperta a tutti.