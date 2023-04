Manutenzione del verde pubblico: mezzo milione per due anni

Costa caro tenere in ordine le aree verdi pubbliche del territorio. Il Comune di Santo Stefano Magra ne ha appena riaffidato alla Maris la manutenzione, per una cifra di poco inferiore al mezzo milione di euro per il biennio 2023-2024, sulla base del progetto approvato dalla giunta con delibera 288 del dicembre scorso

L’aggiudicazione dell’appalto è stata confermata dal dirigente dell’area tecnica con determinazione 58 di fine marzo. Si è proceduto alla scelta dell’affidatario utilizzando la procedura aperta, con appalto riservato a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi, il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate e il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. E’ arrivata una sola proposta, quella della Ma.Ris. cooperativa sociale con sede a Santo Stefano Magra che ha offerto un prezzo complessivo di 386.783 euro, più Iva al 22 per cento, rispetto al prezzo a base di gara di 394.676 mila (più 22.214 per oneri della sicurezza e Iva al 22 per cento). Il Comune dovrà sborsare un totale di 471.875 euro per i due anni di servizio.

Il personale della Maris dovrà quindi occuparsi degli sfalci e delle potature delle piante anche lungo strade, rotatorie e percorsi ciclopedonali per garantire la sicurezza e dovrà curare la manutenzione programmata delle aree verdi pubbliche.