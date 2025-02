L’ospitalità ha una sua accademia

L’arte dell’ospitalità come ingrediente per valorizzare il prodotto, ma anche per distinguersi. Questo il senso della nuova accademia di formazione dedicata al mondo del beverage e della miscelazione che è stata messa in piedi da tre sarzanesi e che, a partire dal prossimo mese, si svolgerà proprio a Sarzana. Saranno infatti Michele Venturini, barman pluripremiato che ha portato alta la bandiera del nostro territorio all’estero attraverso un percorso formativo e manageriale culminato come Bar Manager al Cahoots di Londra, l’appassionato e cultore di spirits Umberto Giubasso, che nel 2022 ha fondato il Cinque Terre Gin, distillato premiato sul podio nel 2023 al World Gin Award e il titolare del Club One Eight Simone Ortolani a portare avanti l’accademia.

"Dopo aver vissuto diverse esperienze in giro per il mondo, abbiamo notato quanto l’arte dell’ospitalità Made in Italy sia riconosciuta e apprezzata – spiega Michele Venturini –. Abbiamo poi analizzato il radicale cambiamento del mondo del bartending, dovuto alla presenza di clienti sempre più consapevoli ed esigenti, eper questo abbiamo puntato su un’alta formazione dedicata agli operatori e appassionati del settore. Lo scopo è quello di creare personale qualificato che sia in grado di soddisfare la sempre maggiore richiesta del settore". I corsi, suddivisi in base all’esperienza dei partecipanti, inizieranno nel mese di marzo al Club One Eight. Nel dettaglio dal 10 al 12 marzo e dal 17 al 19 marzo si terranno le lezioni formative per i junior bartender. La formazione per i senior bartender avrà invece inizio ad aprile, con i primi corsi già fissati dal 7 al 9 aprile e poi dal 14 al 16.

E.S