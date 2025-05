L’olio è una risorsa. Anche per il turismo

Si chiude oggi “Verde oliva” e già ieri la presenza di stand, degustazioni, laboratori e convegni dedicati all’olio del Levante Ligure, appuntamento organizzato da Confartigianato con il contributo del Comune e della Camera di Commercio, ha attirato un gran numero di visitatori. La festa prosegue oggi, sempre in piazza Matteotti. avvio alle 10.45 con il vicesindaco Carlo Rampi e Marco Lucchi che parleranno di ’Oleoturismo: nuove esperienze di turismo lento e sostenibile’, mentre alle 12, in concomitanza con la coocking class ‘Quando il basilico incontra l’olio’ di Giulio Carabelli, ci sarà la presentazione della categoria sindacale dei manutentori del Verde di Confartigianato con Eleonora Landi, Andrea Germi e l’assessore Giacomo Giampedrone. Alle 15, il potatore Roberto Cagnoli, l’agronomo Giorgio Bacigalupi e altri esperti del settore parleranno invece delle ‘Innovazioni sulla potatura dell’olivo e la difesa della pianta dalle maggiori malattie infettive’, mentre alle 16.30 Martina Fiorini terrà un laboratorio di serigrafia per bambini. Verde Oliva si chiuderà alle 18 con ‘Sentori di Levante’, la degustazione di oli e amari liguri curata da Adriano Petacchi.

Nella giornata di ieri, dopo l’inaugurazione della manifestazione, ha avuto luogo il convegno sull’olivicultura ligure del futuro con la sindaca Cristina Ponzanelli, il presidente dei Frantoiani Confartigianato Luigi Ambrosini, la presidente del Parco Montemarcello Eleonora Landini e il dottor Mino Orlandi. Sono seguite varie altre iniziativa fino a sera, tra cui laboratori sull’extravergine e spettacolo musicale con dj set e drink e aperitivi a tema.