Lo spettacolo di magia incanta grandi e piccini

E’ un grande successo lo spettacolo di magia che sta incantando il pubblico a Bottagna in via Provinciale. "Abacadabra magic show" è stato inaugurato venerdì e dal debutto ogni giorno una fila di spettatori attende di entrare per vedere e applaudire un susseguirsi di giochi di magia, illusionismo, apparizioni e inspiegabili sparizioni, con il coinvolgimento dei presenti e anche con molta comicità. Uno show che terrà tutti più di un’ora con il fiato sospeso, uno spettacolo coloratissimo adatto a grandi e piccini e che sta girando per l’Italia conquistando le piazze. L’appuntamento è per oggi alle 16, la biglietteria aprirà 50 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Qualche giorno di pausa e poi il tendone riaprirà giovedì e venerdì alle 17,30. Ci sono offerte di biglietti scontati su biglietto prenotato.it.