Lo scacchiere di Sarzana Martedì nuovo consiglio C’è attesa per il presidente

Manca un solo tassello per completare il nuovo viaggio politico cittadino. La presentazione della giunta, che sorreggerà il percorso della sindaca Cristina Ponzanelli, infatti ha chiarito ruoli e compiti dei nuovi assessori ma non ancora quello del presidente del consiglio comunale. Ruolo istituzionale molto importante ricoperto nell’ultimo mandato da Carlo Rampi adesso "promosso", per la prima volta nella sua quasi trentennale presenza in consiglio, assessore e anche vicesindaco. L’ultima decisione verrà svelata domani pomeriggio, martedì, nel primo consiglio comunale convocato in municipio alle 18.

Sul nome del presidente dell’assise si è preso ancora tempo anche per verificare la posizione di Forza Italia che non ha ricevuto nessun assessorato, al contrario di quanto invece apertamente richiesto, quindi potrebbe anche ritenersi soddisfatta con la carica di presidente da assegnare a Stefano Sergiampietri. Anche se sono sempre alte le quotazioni di Raffaella Plicanti di Fratelli d’Italia. Da verificare inoltre se nel mandato che sta ufficialmente per iniziare troverà spazio un nuovo capo di gabinetto del sindaco, compito svolto per 5 anni da Giorgio Borrini ora diventato assessore. Se la sindaca Cristina Ponzanelli dovesse quindi confermare l’importanza dell’incarico è probabile che il ruolo di fiducia arrivi dalla sua lista civica, la più eletta, e l’indizio potrebbe portare a Marilena Masciadri. Una nomina, questa, collegata direttamente alla figura del sindaco quindi non amministrativa e non necessariamente da risolvere entro domani pomeriggio.

Il passaggio al grado di assessore dei consiglieri eletti Sara Viola, Carlo Rampi, Stefano Torri, Luca Ponzanelli farà scattare, a catena, una serie di entrate dei primi dei non eletti. Quindi faranno nuovamente ingresso sui banchi della maggioranza Luca Spilamberti, Andrea Pizzuto, Roberto Italiani insieme alla novità Renzo Ravecca. All’opposizione vanno, occupando una posizione insolita nel loro passato politico, Renzo Guccinelli e Franco Musetti mai seduti in minoranza. Confermata nella posizione di consigliere comunale Beatrice Casini, unica della passata legislatura, che inizia il terzo mandato diviso tra assessore e consigliere, esordio per Rosolino Vico Ricci, Matteo Tiberi e Roberto Loni.

m.m.