L’Italia al World Kizomba Project. Il video ufficiale girato ad Ameglia

Verrà girato nel borgo di Ameglia il prossimo 10 maggio il video con cui l’Italia parteciperà al World Kizomba Project. Circa 80 maestre della disciplina provenienti da tutto lo Stivale presto arriveranno nella nostra provincia, per rispondere alla chiamata di Valentina Cangemi. "Anni fa ho deciso di aderire al progetto – spiega la maestra di ballo della Planet Dance - che consiste nel registrare due video, uno per la categoria femminile e uno per quella maschile, su una coreografia già creata, aggiungendo parti aggiuntive, valorizzando il montaggio video e puntando su abbigliamento originale. Ogni anno giriamo in una diversa città d’Italia cercando di fare rete e coinvolgendo più ballerini possibili, l’anno scorso abbiamo scelto Padova mentre quest’anno ci esibiremo alla Spezia".

Una folla colorata raggiungerà quindi Ameglia per registrare il video che aderirà al campionato della categoria femminile – il World Ginga Project - e Lerici, l’11 maggio, per quella maschile, il World Banga Project. Il progetto - realizzato grazie alla Planet Dance con il patrocinio dei comuni di Lerici, Ameglia e Castelnuovo Magra - punta a far volare in alto l’intera Italia. Oltre a diffondere la disciplina della danza, scopo del progetto è quello di supportare una maestra di ballo del Menin, ma la squadra che parteciperà al campionato mondiale di Kizomba, ha deciso quest’anno di devolvere anche una quota in favore dell’associazione di promozione sociale ‘Gli amici del Giacò’. Tutte le ballerine indosseranno una collana rossa durante la coreografia, per solidarietà contro la violenza sulle donne. "Ci autofinanziamo - conclude la maestra Valentina - ma abbiamo tantissime spese da sostenere, tra cui le riprese e il montaggio del video. Chiunque volesse sostenerci per portare avanti questa causa sarà il benvenuto". Per maggiori informazioni contattare Valentina Cangemi al 348 8547207.

E.S.