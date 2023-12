L’incasso della festa della castagna per acquistare un defibrillatore

Donazione alla Pubblica Assistenza di Vezzano: il rione Capitolo ha devoluto all’associazione del soccorso l’incasso della festa della castagna, che consentirà di acquistare un nuovo defibrillatore per i mezzi di soccorso. "Potremo sostituire uno di quelli obsoleti; sono attrezzature che purtroppo utilizziamo spesso ed oggi è necessario provvedere alla sostituzione, grazie anche alla spinta tecnologica che mette sul mercato strumenti sempre più all’avanguardia" ha spiegato il tesoriere della Pubblica Assistenza di Vezzano Federico Guidi. La donazione è avvenuta domenica mattina, i caporioni Benedetta Simi e Nicola Prosperi sono andati alla sede di Fornola dove hanno incontrato il presidente della Pa Paolo Maregatti e il tesoriere Guidi assieme ai volontari di turno e hanno scattato una foto che resterà un bel ricordo da condividere.

Sempre in tema di volontariato, la Pubblica Assistenza di Vezzano ha messo in vendita ‘la pallina del cuore’. L’intero incasso sarà utilizzato per l’acquisto sempre di un defibrillatore, a potenziamento della cardioprotezione del territorio La pallina si può acquistare da Angelo parrucchiere in via Einaudi 11 ai Prati. Piccoli gesti per contribuire a salvare delle vite.

Cristina Guala