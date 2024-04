L’Impronta: associazione spezzina di volontariato

"Abbiamo fondato nel 2016 l’associazione di volontariato indipendente, chiamandola ’L’impronta’. Dal 2018, abbiamo ottenuto la gestione del canile e abbiamo apportato modifiche, dal cibo alla struttura – ci racconta Pier Andrea Fosella –. Stare con gli animali mi fa stare bene ed è per questo che ho scelto questo lavoro". Il canile municipale della nostra città nasce nel 1992 tra La Spezia e Vezzano. La struttura si sviluppa su due livelli, il piano superiore è composto da un grande piazzale con al centro l’ufficio, l’ambulatorio, la cucina, i magazzini per coperte e cibo, mentre sul lato sud c’è la parte sanitaria per i cani, con ben otto gabbie per le nuove entrate. Si può visitare il canile solo su appuntamento. Per sostenere il canile si può donare il 5x1000 utilizzando il codice fiscale 91089910110. Ma la vera domanda è… come si fa a diventare volontari? Bisogna essere maggiorenni, per una questione assicurativa. "Per prima cosa noi mostriamo le attività che svolgiamo, così le persone possono valutare se hanno veramente voglia di intraprendere questo percorso". Il canile è un posto complesso, nel quale bisogna imparare tantissime cose, tra le quali socializzare con gli animali presenti. Per fare volontariato, è indispensabile amare gli animali, bisognerebbe venire almeno una volta a settimana per iniziare a conoscere tutti i cani e i gatti. Per essere volontari aiuta molto il fatto di essere umili, pensare che solo perché uno abbia un cane possa lavorare in canile, è sbagliato.