’Liguria rigenera tour’ fa tappa a Marinella

La tappa dedicata al territorio spezzino del ’Liguria Rigenera Tour’ si è conclusa con due sopralluoghi dedicati all’edilizia residenziale pubblica a Sarzana e Spezia. L’assessore regionale all’Urbanisticaa Marco Scajola ha fatto visita al cantiere Pinqua di Marinella dove sono stati assegnati i vari interventi per il maxiprogetto di rigenerazione urbana del borgo per un investimento totale da oltre 19,6 milioni di euro, di cui 15 derivanti dal finanziamento del Programma innovativo. "Ridaremo vita a un intero borgo dopo oltre 40 anni di attesa e abbandono, un nuovo volto per un centro a misura di cittadini e turisti – spiega Scajola – Avremo nuova scuola, alloggi più sicuri e confortevoli, un lungomare più bello e attrattivo". "Abbiamo lavorato alla realizzazione di una nuova visione futuro per questa parte del territorio – dichiara il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli – col rilancio di Marinella, superando decenni di inconcludenza". I lavori saranno conclusi entro il primo trimestre del 2026: 40 alloggi di edilizia residenziale, spazi pubblici per uffici, attività artigianali e commerciali, rifacimento di strade, acquedotti, illuminazione pubblica. Ultima fermata del tour spezzino in via Bologna a Spezia con il sindaco Pierluigi Peracchini e l’amministratore unico di Arte Marco Tognetti. Qui è in fase avanzata il rifacimento degli immobili di edilizia residenziale, intervento da 8milioni e 682mila euro che sarà terminato entro l’estate e garantirà 36 nuovi alloggi all’avanguardia per sicurezza e consumo energetico. "Il rifacimento delle palazzine di via Bologna è un intervento che questa amministrazione ha fortemente voluto e si era reso necessario in quanto gli immobili presentavano criticità dal punto di vista statico e non solo" sottolinea il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini