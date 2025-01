L’evento “Castelnuovo Doc”: "Un brindisi alle cantine che celebrano il territorio"

Appuntamento, oggi, con “Castelnuovo DOC – Le eccellenze vinicole del territorio”, nella sala convegni “Vanda Bianchi” del centro sociale di Molicciara. Obbiettivo dell’incontro, organizzato dall’amministrazione comunale – è "celebrare le eccellenze vinicole locali e il contributo che le cantine locali offrono alla promozione e valorizzazione del territorio castelnovese. L’evento è stato pensato per rendere merito a quelle realtà vinicole che, con i loro prodotti, hanno portato il nome di Castelnuovo Magra nei palcoscenici più prestigiosi del panorama enologico".

Insomma, “Castelnuovo DOC” "è l’occasione per dare visibilità a quelle realtà che con impegno e passione raccontano il territorio attraverso i loro vini, contribuendo a farlo conoscere e apprezzare al di fuori dei confini locali – spiega la sindaca Katia Cecchinelli (nella foto) –. Un brindisi alle cantine che celebrano il territorio e fanno di Castelnuovo Magra un nome di prestigio nel panorama vinicolo nazionale e internazionale".

L’evento, organizzato con la collaborazione della cooperativa Agriservice, vede anche la compartecipazione dell’Enoteca Regionale della Liguria, il cui presidente Marco Rezzano, assieme alla sindacaa, celebrerà le cantine che con i loro vini hanno ricevuto nel 2024 premi e menzioni nelle guide enologiche più prestigiose. L’evento vedrà anche la partecipazione di Antonello Maietta, giornalista e divulgatore enogastronomico nonché sommelier di fama e curatore della degustazione, che guiderà i partecipanti alla scoperta delle migliori etichette delle cantine locali. La degustazione sarà dedicata agli addetti del settore enogastronomico e turistico e farà da anticipazione all’evento che accoglierà dalle ore 18 tutta la popolazione per rendere omaggio ai propri viticoltori e si concluderà con un banco d’assaggio libero dei vini di Castelnuovo Magra e un piccolo aperitivo aperti a tutti.

"Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per raccontare la qualità dei nostri prodotti, per rafforzare il legame tra il vino e il nostro territorio – aggiunge l’assessore al turismo e alle attività produttive, Luca Marchi –. Il turismo enogastronomico è un settore strategico per lo sviluppo della nostra comunità, e Castelnuovo DOC è un passo importante per valorizzare ulteriormente le nostre risorse locali". L’iniziativa segna un momento di condivisione e celebrazione della qualità e dell’autenticità dei prodotti che ogni anno continuano a rappresentare la comunità di Castelnuovo Magra.