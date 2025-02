L’Entanglemet di Cantatore

Giuseppe Cantatore da lunedì esporrà a Metafora in via Mascardi a Sarzana. Entanglemet è tratta dalla passione dell’artista per la fisica quantistica, la sua pittura mette in relazione la realtà oggettiva con quella invisibile fatta di onde di probabilità, il suo stile è denominato Possibilismo. L’unione del visibile con l’invisibile nasconde frasi o parole all’interno della stessa composizione artistica geometrica. Cantatore crea effetti di luce, fumo e musica a 432hz, quest’ultima nota come la frequenza di Mozart.